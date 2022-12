Younited angaria 60 milhões e atinge estatuto de unicórnio

Leia Também Younited quer dar crédito na hora para comprar “gadgets”

A Younited, "fintech" de crédito instantâneo que opera em França, Itália, Espanha, Portugal e Alemanha, angariou 60 milhões de euros numa ronda de investimento, anunciou a empresa em comunicado."Esta angariação permitirá à empresa continuar a implantação do seu 'crédito instantâneo' e soluções 'open banking', assim como o desenvolvimento do seu canal de 'parcerias' em todas as suas geografias", pode ler-se.Esta operação eleva a valorização da empresa a 1,1 mil milhões de euros, atingindo assim o estatuto de unicórnio (empresas avaliadas em mil milhões de dólares).De acordo com o documento, a ronda contou com a Eurazeo, Crédit Mutuel Arkéa, a Bpifrance através do seu fundo "Large Venture" e o Goldman Sachs.A Younited revelou ainda perspetivas de resultados relativos a 2022 e aponta para 190 milhões de receitas, uma subida de 54% face a 2021. O crescimento da empresa foi impulsionado pela vertente "direct to consumer", que cresceu 50% face ao ano passado, como pela vertente "parceiras" que aumentou 185%.