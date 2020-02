Jeff Weiner, o líder da rede social com fins profissionais, anunciou na sua conta que vai deixar o cargo no próximo dia 1 de junho. Ryan Roslansky, atualmente vice presidente, será o sucessor.

"Os últimos onze anos foram a maior experiência profissional da minha vida e nada disso seria possível sem vocês, nossos membros", escreveu Weiner na rede social, dirigindo-se aos seus utilizadores. Acrescentou que "a pesar da escala e do impacto que alcançámos até agora, ainda parece que, em muitos aspectos, estamos apenas a começar".



Jeff Weiner chegou à empresa detida pela Microsoft em 2008, depois de uma passagem pela Yahoo, para assumir a função de chefe do departamento de negócios. Passado pouco mais de meio ano, já em 2009, tornou-se o CEO do Linkedin, substituindo Reid Hoffman.



O Linkedin foi comprado pela Microsoft por 27 mil milhões de dólares em 2017, naquela que foi a maior aquisição da empresa de software até ao momento. O LinkedIn representa quase 6% das receitas totais da Microsoft e tem conhecido um crescimento mais rápido do que todos os restantes negócios da Microsoft.



Antes de ingressar na Yahoo, Weiner, trabalhou durante cinco anos na Warner Bros.



