Rival alemã do Linkedin vai abrir segundo escritório no Porto e crescer para os 200 trabalhadores

A XING, que se apresenta como a principal rede profissional de expressão alemã, abriu esta quarta-feira um escritório em Matosinhos, depois de um ano a trabalhar em salas do UPTEC - Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto.

Mas os seus planos não ficam por aqui. A empresa "rival" do Linkedin anunciou no mesmo dia que vai abrir um segundo escritório no Porto até ao final do ano e aumentar a sua equipa para os 200 elementos até 2021.

Com a abertura do escritório em Matosinhos, a XING Portugal, que empregava 80 pessoas, abriu vagas para mais 50 engenheiros.

De acordo com um comunicado da empresa, o open-space com mais de 1.000 metros quadrados em Matosinhos conta agora com 120 trabalhadores, de sete nacionalidades diferentes, tendo completado a sua lotação máxima.

"Estamos aqui para crescer", afirmou o CEO Thomas Vollmoeller, na inauguração do escritório de Matosinhos, o momento escolhido pela rede profissional para anunciar a abertura de um segundo espaço em Portugal.

A XING está ainda em processo de contratação, procurando novos elementos para as funções de frontend engineers, backend engineers, data scientists & engineers, team leads e scrum masters.

Os planos de expansão incluem também o desenvolvimento de novos produtos a lançar no mercado nacional, como o kununu engage, uma plataforma de análise do trabalhador que disponibilizará perspetivas sobre o envolvimento e o espírito do mesmo no decorrer das tarefas, em prol da transparência empresarial e do bem-estar das equipas e organizações.