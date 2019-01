Rival do Linkedin instala-se em Matosinhos a 6 de fevereiro com 130 engenheiros

O CEO do grupo alemão Xing vai estar na inauguração do novo escritório desta rede social de “networking” profissional.

A equipa da Xing Portugal em convívio no Verão passado.

Fundada em 2003, a Xing apresenta-se como a principal rede social para contactos profissionais em língua alemã, tendo já ultrapassado os 15 milhões de membros.

O grupo germânico emprega cerca de 1.300 pessoas, tendo fechado os primeiros nove meses de 2018 com receitas de 170 milhões de euros, mais 26% do que no mesmo período do ano passado.

Apesar de a maioria dos seus produtos se concentrar nas regiões de língua alemã, as equipas de desenvolvimento distribuem-se por seis escritórios na Europa - Hamburgo, Munique, Viena, Zurique e Porto, onde abriu, no final de 2017, um centro tecnológico no Uptec - Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto.

Após um ano a trabalhar em salas do Uptec, a Xing Portugal, que emprega atualmente 80 pessoas, sobretudo engenheiros, decidiu migrar para Matosinhos e abrir vagas para mais 50 engenheiros.

"Estamos muito felizes com a forma como a nossa equipa do Porto cresceu nos últimos 12 meses e com o bom desempenho patente nos produtos que construímos para a Xing", afirmou Arne Kittler, diretor de produto da empresa, há em mês, em declarações ao Negócios.

Nessa altura, Kittler adiantou ao Negócios que a Xing iria ocupar um espaço de mais de mil metros quadrados em Matosinhos, na Rua de Sousa Aroso, com uma equipa que "brevemente chegará aos 130 colaboradores".

Esta quinta-feira, 17 de janeiro, em comunicado, a Xing avança que a inauguração do novo "open space" está marcada para 6 de fevereiro, numa cerimónia que contará com o CEO da empresa, Thomas Vollmöller, o CPO ("chief product officer") Patrick Alberts e o CTO ("chief technology officer") Jens Pape.

Na semana de 4 a 8 de Fevereiro, o novo espaço da Xing "terá também as portas do escritório abertas para todos os que queiram trabalhar a partir de lá, com presença de barista, café gratuito e encontros diários de comunidades tech locais (‘Women in Tech’, ‘PHPorto’, ‘Porto on Rails’ e ‘Cocoaheads Porto’)".

Para a principal rede profissional de expressão alemã, o investimento no Grande Porto fazia todo o sentido. "A expansão internacional da Xing dá-se por duas principais razões - a busca global pelo talento tecnológico e a partilha de uma paixão pela criação de produtos. E foi isso que encontrámos no Porto: um conjunto de jovens talentosos com uma enorme vontade de trabalhar em tecnologia moderna e contribuir diretamente para um produto em permanente desenvolvimento", conta Miguel Garcia, general manager da Xing Portugal.