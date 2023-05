Dona do Facebook gasta 665 milhões de litros de água do Tejo

As autoridades espanholas autorizaram a construção de um grande centro de dados junto ao rio Tejo, em Talavera de la Reina, que deverá consumir 665 milhões de litros de água por ano. O hipercentro de dados da gigante tecnológica Meta (que detém a marca Facebook, entre outras), autorizado pela Junta de Castilla-La Mancha, ficará implantado numa região que está em pré-alerta de seca.

O complexo vai ocupar uma área de 180 hectares e por ano consumirá 200 milhões de litros de água potável. O gasto ascende a 665 milhões de litros de água limpa por ano se se tiver em conta o que será dedicado às instalações associadas, como escritórios, serviços, rega ou central elétrica. No resumo executivo do projeto, consultado pelo CM

, a Meta garante que irá dar prioridade à eficiência no uso da água, comprometendo-se a "restaurar mais volume de água do que a que for consumida, mediante projetos de restauração hidrológica".