Dourado, cinzento e azul: Serviço de verificação colorido do Twitter arranca para a semana

Sorry for the delay, we’re tentatively launching Verified on Friday next week.



Gold check for companies, grey check for government, blue for individuals (celebrity or not) and all verified accounts will be manually authenticated before check activates.



Painful, but necessary. — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2022

All verified individual humans will have same blue check, as boundary of what constitutes “notable” is otherwise too subjective.



Individuals can have secondary tiny logo showing they belong to an org if verified as such by that org.



Longer explanation next week. — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2022

O Twitter espera lançar o serviço de verificação de contas já na próxima sexta-feira, 2 de dezembro, anunciou Elon Musk na rede social em resposta a um tweet.O serviço vai ainda distinguir entre tipos de entidades, através de cores. A ferramenta terá como principal objetivo combater as contas falsas que se fazem passar por celebridades e empresas.As empresas passarão a adotar a cor dourada, o cinzento será para as páginas dos governos e azul para as pessoas, sejam elas celebridades ou não, segundo o tweet do novo dono da rede social."É doloroso, mas necessário", frisou Musk. As contas autenticadas serão verificadas manualmente.O homem mais rico do mundo comprometeu-se ainda a dar uma "explicação na próxima semana", sobre a possibilidade das contas de particulares poderem passar a deter um logotipo das organizações a que pertencem nos seus perfis, desde que estas o autorizem e em troca do pagamento da subscrição de oito dólares por mês.O regime de subscrições, que foi batizado por Musk de "great leveller" (nivelando a autenticidade dos perfis), foi suspenso a 11 de novembro, quando várias contas falsas se começaram a multiplicar, obrigando Musk a recorrer ao símbolo de "oficial" para alguns utilizadores.Por exemplo, um utilizador fingiu ser a farmacêutica Eli Lilly and Co e anunciou na rede social que a insulina passaria a ser gratuita, o que desencadeou uma queda nas ações da empresa e levou a companhia a emitir um comunicado a explicar a situação.O combate às contas falsas foi uma das bandeiras de Musk no processo de compra do Twitter. A multiplicação do número de contas falsas chegou a levar vários pesos pesados como a United Airlines e a General Motos a deixarem de ser anunciantes na rede social.