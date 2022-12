Twitter acusado de despedir mais mulheres que homens depois da compra de Musk

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Twitter já tem outro banco dos réus onde se sentar, devido a um novo processo relativo à forma como foi conduzido o despedimento de cerca de metade da força de trabalho do Twitter, após a compra da rede social por 44 mil milhões de dólares por Elon Musk.

A empresa foi alvo de uma ação num tribunal de São Francisco nos EUA, por alegadamente ter despedido mais mulheres do que homens. A ação coletiva, citada pela Reuters, afirma que 57% das funcionárias da rede social foram despedidas, enquanto, no caso do sexo masculino, esta percentagem desce para 47%.

A alegada discriminação por género foi, segundo os acusadores, mais gritante nos quadros de engenharia. Neste caso, 63% das mulheres que colaboravam com o Twitter foram despedidas, enquanto apenas 48% dos homens perdeu o seu posto de trabalho.

Para Shannon Liss-Riordan, a advogada que representa os queixosos, as mulheres foram um "alvo claro" da empresa na hora de despedir. Além deste processo, Liss-Riordan acumula mais três casos apresentados exatamente no mesmo tribunal deste novembro e que também se prendem com alegadas irregularidades nos procedimentos de despedimento.

Nos vários processos, a empresa é acusada de despedir sem cumprir a formalidade de aviso prévio no prazo estabelecido e de não pagar as indemnizações devidas. Além disso é dito que Musk forçou a saída de trabalhadores portadores de deficiência, recusando-se a permitir a possibilidade de "teletrabalho", além de incentivar um trabalho "mais hardcore".