Meta responde à UE e anuncia subscrições pagas sem publicidade

Leia Também Meta estuda assinaturas pagas no Facebook e Instagram na Europa

A Meta vai oferecer aos utilizadores na União Europeia (UE), no Espaço Económico Europeu (EEA, na sigla em inglês) e na Suíça, a possibilidade de pagarem uma subscrição mensal para usarem o Facebook e o Instagram sem anúncios.A informação, que foi revelada através de comunicado, pela empresa dona de redes como o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, explica que a decisão foi tomada para "cumprir com as regulações europeias".Nos países que fazem parte destas regiões, onde se inclui Portugal, os utilizadores poderão pagar 9,99 euros para utilizar o Facebook e o Instagram sem anúncios no "website", ou 12,99 euros para usar através de um dispositivo móvel, seja iOS ou Android."Independentemente de onde for realizada a compra, a subscrição vai ser aplicada a todas as contas do Facebook e Instagram ligadas a um utilizador através do 'accounts center'", pode ler-se no documento.No entanto, "a partir de 1 de março de 2024, um valor adicional de seis euros na 'web' e oito euros no iOS ou Android vai ser aplicado para cada conta adicional listada no 'account center' do utilizador"."Tal como outras empresas continuamos a advogar por uma Internet financiada por publicidade, mesmo com a nossa nova subscrição na UE, EEA e na Suíça. Mas respeitamos o espírito e o propósito destas progressivas regulações europeias e estamos comprometidos a cumpri-las", escreve a Meta, liderada por Mark Zuckerberg.