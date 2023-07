Meta sobe lucros em 16% e supera estimativas do mercado

A Meta fechou o segundo trimestre com lucros de 7.788 milhões de dólares (7.043 milhões de euros, ao câmbio atual), uma subida homóloga de 16%, anunciou esta quarta-feira a dona do Facebook, Instagram e Whatsapp. O lucro por ação cifrou-se em 2,98 dólares, acima dos 2,92 dólares estimados pelos analistas ouvidos pela Bloomberg.As receitas aumentaram 11% face ao segundo trimestre do ano passado, atingindo os 31.999 milhões de dólares (28.938 milhões de euros). Também aqui a empresa liderada por Mark Zuckerberg bateu as previsões do mercado, que apontavam para 31.006 milhões de dólares. A margem operacional estabilizou nos 29%.A empresa indicou ainda que o número de utilizadores ativos do Facebook diariamente atingiu os 3.030 milhões em junho, mais 3,4% do que um ano antes e ligeiramente acima do antecipado pelos analistas.Para o trimestre em curso, as previsões da empresa são de que as receitas se situem entre os 32 mil milhões de dólares e os 34,5 mil milhões de dólares, acima dos 31,18 mil milhões que os analistas estimavam.A Meta revelou ainda que para o total do exercício aponta para custos totais entre 88 e 91 mil milhões de dólares, um agravamento face aos 86 a 90 mil milhões de dólares que estimava anteriormente. Quanto ao capex (despesas de capital) a empresa espera um valor mais baixo do que o inicialmente previsto, passando dos 30 a 33 mil milhões de dólares para o intervalo dos 27 mil a 30 mil milhões de dólares.Após a divulgação dos resultados, as ações da Meta - que fecharam a subir 1,39% para 298,57 dólares - chegaram a subir 5,7% no "afterhours", tocando os 315,6 dólares. Posteriormente, aliviaram um pouco e seguem a valorizar cerca de 4%.