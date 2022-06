Sheryl Sandberg: número dois do Facebook anuncia demissão

Sheryl Sandberg (na foto), diretora de operações e 'número dois' da Meta, que detém o Facebook, anunciou hoje que vai deixar o cargo, mas que continuará no conselho de administração."Após 14 anos, vou deixar a Meta", declarou no Facebook Sheryl Sandberg, afirmando que estes anos ao lado de Mark Zuckerberg têm sido "a honra e o privilégio de uma vida"."É o fim de uma era", afirmou por seu lado o fundador da empresa, sublinhando que em 2008, quando contratou Sheryl Sandberg, tinha apenas 23 anos e não sabia nada sobre gestão de empresas.Ela tinha 38 anos e uma carreira em instituições de prestígio, como o Banco Mundial e o grupo de consultores McKinsey. Também passou pelo Departamento do Tesouro e pela Google, de onde transitou para o Facebook.A Meta declarou à AFP que Javi Olivan será o novo diretor de operações, mas Mark Zuckerberg sublinhou que não vai nomear um substituto para o cargo exatamente como está.O grupo, com sede na Califórnia, tem sido alvo de críticas de políticos e da sociedade civil pelo seu modelo económico, baseado em publicidade direcionada em larga escala e muito ávido de dados pessoais, o que tem suscitado controvérsia, sobretudo desde 2016.Após se ter imposto como principal rede social nos anos 2000, o Facebook expandiu-se e adquiriu outros serviços, como Instagram, WhatsApp e Oculus.No final de 2021, o fundador indicou que a empresa-mãe passaria a ser "Meta".