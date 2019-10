UE pode obrigar Facebook a remover comentários de ódio

As redes sociais pode vir a ser obrigadas a eliminar publicações ofensivas e difamatórias das suas plataformas, segundo uma decisão vinculativa divulgada hoje.

O caso em causa diz respeito a uma deputada austríaca que viu a sua imagem difamada numa publicação feita no Facebook e foi remetido ao Tribunal Europeu pelo Oberster Gerichtshof (Supremo Tribunal da Áustria) em março do ano passado.