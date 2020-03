Nos assegura financiamento de 280 milhões de euros

A operadora liderada por Miguel Almeida informou que esta operação “garante o refinanciamento de todas as linhas com maturidade em 2020”.

A Nos informou que fechou três contratos de financiamento no valor global de 280 milhões de euros com três instituições bancárias.





De acordo com o comunicado emitido esta sexta-feira à CMVM, um dos contratos foi no valor de "100 milhões de euros, com maturidade em 2025, celebrado com o Banco Santander, com o objetivo de refinanciar linhas com maturidade em 2020".