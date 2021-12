5G: Anacom aprova projeto de decisão para licença à Meo após operadora pagar

Em comunicado, a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) anunciou que aprovou esta terça-feira o projeto de decisão relativa à emissão do título dos DUF à Meo, no âmbito do leilão de quinta geração (5G).



"Esta decisão foi adotada na sequência do pagamento efetuado pela empresa dos valores devidos pelo espectro ganho no referido Leilão, em conformidade com o que determina o regulamento do leilão", adianta o regulador.





O referido projeto de decisão foi submetido ao procedimento de audiência prévia da MEO por um período máximo de 10 dias, findo o qual será analisada a respetiva pronúncia e será preparada a decisão final sobre o título correspondente, o qual será publicado no sítio desta Autoridade", indica o comunicado.



No entanto, a operadora da Altice não poderá ainda comercializar a tecnologia 5G, uma vez que, ao contrário do processo das restantes operadores, desta feita existe um procedimento de audiência prévia da Meo.No total, são cinco as operadoras com o pagamento efetuado e que já podem comercializar a tecnologia 5G. Já a Meo, carece ainda da decisão final da Anacom.Os DUF do leilão 5G foram atribuídos à Dense Air, Dixarobil Telecom, Meo (Altice Portugal), NOS, Nowo Communications e Vodafone Portugal.