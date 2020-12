5G: Vodafone avança com queixa em Bruxelas

A Vodafone Portugal submeteu na passada sexta-feira uma reformulação da queixa que tinha apresentado à Comissão Europeia sobre as regras do 5G. Com esta ação, a litigância soma já cinco providências cautelares e três acusações em Bruxelas.

5G: Vodafone avança com queixa em Bruxelas









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.