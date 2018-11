7,2 milhões de pessoas usam internet móvel em Portugal

De acordo com dados da Anacom, o número de utilizadores do serviço móvel de acesso à internet aumentou 6,9% no primeiro semestre, face ao período homólogo.

Pedro Elias

Há mais portugueses a usarem internet móvel. No final do primeiro semestre, havia 7,2 milhões de utilizadores do serviço móvel de acesso à internet, o que representa um aumento de 6,9% em comparação com o período homólogo, de acordo com os dados divulgados esta sexta-feira, 16 de Novembro, pela Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).

Segundo a análise do regulador, "o crescimento da utilização destes serviços está associado ao aumento dos utilizadores de Internet no telemóvel (mais 7,5%, face semestre homólogo), à crescente penetração dos ‘smartphones’ (77% do total de possuidores de telemóvel) e ao desenvolvimento das aplicações móveis".

Quando ao tráfego de voz móvel, este atingiu o valor mais elevado de sempre, tendo crescido 7,3% face ao primeiro semestre de 2017, em termos de minutos. "O número de minutos de conversação por estação móvel foi, em média, de 200 por mês, mais 11 minutos face ao mesmo período do ano anterior", nota a entidade.

"No primeiro semestre, a penetração do serviço móvel ascendia a 168 por 100 habitantes", refere ainda no comunicado. Quanto ao número de acessos móveis habilitados a utilizar o serviço, este cresceu 0,9% para os 17,3 milhões.

Relativamente às quotas de mercado, a Meo continua a liderar com 42,7% dos acessos móveis activos com utilização efectiva, apesar de ter registado uma descida de 0,8% face ao semestre homólogo. Também a Vodafone diminuiu a sua quota em 0,7 pontos percentuais, para 30,3%, enquanto a Nos aumentou 1,3 pontos, para 24,7%.