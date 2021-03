Ações da Telefónica sofrem maior queda do ano com OPA da MásMóvil sobre a Euskaltel

MásMóvil - a quarta maior operadora móvel em Espanha - ter lançado uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre 100% das ações da Euskaltel.



Esta operação

MásMóvil,que também está presente no mercado português, poderá deixar em "standby" a fusão com a Vodafone naquele país, o que poderia ser benéfico para a Telefónica, uma vez que aliviava a elevada concentração de operadoras em Espanha, de acordo com os analistas citados pela Bloomberg.

Ainda assim, no passado dia 17 , o jornal espanhol Expansión referia que a MásMóvil não terá desistido de tentar uma fusão com a Vodafone em Espanha, tendo assegurado o financiamento para essa pretensão