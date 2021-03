Más Móvil não desiste de tentar fusão com Vodafone

Leia Também Operadores espanhóis ao ataque a Portugal

A Más Móvil não terá desistido de tentar uma fusão com a Vodafone em Espanha. Segundo avança o jornal espanhol Expansión, a Más Móvil assegurou o financiamento para essa pretensão O jornal noticia que o empréstimo bancário permitirá à Más Móvil abordar uma eventual operação de compra se chegar a acordo com a Vodafone. O Expansión fala em tentativa de fusão ou mesmo uma aquisição da Vodafone pelo quarto operador móvel em Espanha, a Más Móvil, que em Portugal comprou a Nowo e que já garantiu licenças móveis no leilão multifaixas que está a decorrer.Esta nova iniciativa em Espanha acontece em vésperas do leilão para o 5G no país vizinho.Não é a primeira vez que os jornais espanhóis falam destas abordagens da Más Móvil. Já em setembro de 2020 foi noticiado que havia pretensões para juntar as duas operadoras. A publicação especializada Xataka avança mesmo que a Más Móvil avalia a Vodafone Espanha em 7,5 mil milhões de euros, face a uma avaliação anterior de 6 mil milhões.Segundo o Expansión, a operação seria, assim, financiada pela Más Móvil em 90% por dívida e apenas 10% por capital.Os analistas do BPI acreditam que num acordo de fusão as duas companhias poderão querer ficar a mandar, o que poderá dificultar o negócio, admitindo por isso que a opção poderá ser uma proposta de aquisição. O BPI diz mesmo não ter a certeza que a Vodafone esteja a querer vender a sua operação em Espanha e, mesmo nesse caso, admite que o valor de 7,5 mil milhões de euros para a sua avaliação poderá não interessar à empresa britânica, até porque numa operação de aquisição a Vodafone não extrairia qualquer sinergia.Ainda assim, o BPI vê como positiva a eventual negociação entre as duas operadoras, "não sendo, no entanto, claro quando e como se processaria", vendo como positivo uma consolidação no setor espanhol de telecomunicações para que possa haver mais "racionalidade e estabilidade de preços".