MásMóvil lança OPA sobre 100% da operadora basca Euskaltel

A MásMóvil, quarta maior operadora móvel em Espanha – que ainda não terá desistido de tentar uma fusão com a Vodafone naquele país – lançou uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre 100% das ações da Euskaltel.

A OPA é feita através da Kaixo Telecom, empresa integralmente participada pela MásMóvil Ibercom, revelou a operadora em comunicado divulgado este domingo junto da CNMV (entidade reguladora do mercado de capitais espanhol).

A Euskaltel, operadora do País Basco, "é uma das principais companhias espanholas de telecomunicações, que oferece um amplo leque de serviços e soluções a clientes residenciais e de empresas", refere o comunicado da MásMóvil, citado pelo El Boletin.

A oferta, em dinheiro, será realizada a um preço de 11,17 euros por cada ação da Euskaltel, o que corresponde a um prémio de 26,8% face ao preço médio ponderado das ações nos últimos seis meses, refere o comunicado.

Assim, o valor a desembolsar pela MásMóvil ascende a cerca de 2,1 mil milhões de euros.

No passado dia 17, o jornal espanhol Expansión referia que a MásMóvil não terá desistido de tentar uma fusão com a Vodafone em Espanha, tendo assegurado o financiamento para essa pretensão.



O jornal noticiou que o empréstimo bancário permitirá à MásMóvil abordar uma eventual operação de compra se chegar a acordo com a Vodafone. O Expansión falava em tentativa de fusão ou mesmo uma aquisição da Vodafone pela MásMóvil, que em Portugal comprou a Nowo e que já garantiu licenças móveis no leilão multifaixas que está a decorrer.



A publicação especializada Xataka referiu a 11 de março que a MásMóvil avaliava a Vodafone Espanha em 7,5 mil milhões de euros, face a uma avaliação anterior de 6 mil milhões.



Segundo o Expansión, a operação seria, assim, financiada pela MásMóvil em 90% por dívida e apenas 10% por capital.