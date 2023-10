Patrick Drahi reconhece que equipa de gestão cometeu “erros estúpidos”

O fundador da Altice, Patrick Drahi, admitiu que a equipa de gestão cometeu erros "baseados na confiança" e que não deveriam ter centralizado as decisões de compras com os fornecedores da empresa. O gestor falava na primeira reunião que aceitou ter com os sindicatos da Altice, por videoconferência, desde que foi noticiado a investigação que levou à detenção de responsáveis do grupo, no âmbito da Operação Picoas, que tem como principal alvo Armando Pereira, cofundador do grupo.



De acordo com a transcrição dos sindicatos, consultada pela Bloomberg, Drahi, que participou no encontro a partir de Tel Aviv, disse que "foi estúpido centralizar as compras" da empresa.



Como foi noticiado ontem pela Bloomberg, com base em vários testemunhos e documentos, tanto os trabalhadores, como sindicatos e consultoras já tinham revelado preocupações relativamente às relações da Altice com os seus maiores fornecedores. Os executivos da Altice, inclusive nos patamares mais elevados, terão sido informados de problemas de governação, licitações potencialmente fraudulentas em contratos e alegado nepotismo, todos associados a Armando Pereira.

Durante o encontro com os representantes dos trabalhadores, que decorreu na terça-feira, o gestor também admitiu que "foi um grande erro" escolher a chinesa Huawei como fornecedora. Durante anos, funcionários, sindicatos e consultores externos expressaram preocupações sobre o relacionamento da empresa com alguns de seus maiores fornecedores, incluindo Huawei.



Dívida é "um não problema"

No que toca à dívida do grupo, o responsável disse que não era um problema. "Não há nada [a vencer] antes de 2027, exceto 1,5 mil milhões de euros em 2025, isso é um não problema", disse, questionado sobre o vencimento da dívida do grupo.Patrick Drahi mostrou-se também confiante de que "as taxas [de juro] vão descer", devido à atual situação geopolítica.