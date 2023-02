Altice Portugal propõe aumentos salariais entre 2% e 3,5%

A proposta final, apresentada na sexta-feira, no âmbito do Acordo Colectivo de Trabalho, fixa o salário mínimo da empresa nos 830 euros (valor que compara com atuais 760 euros).

Altice Portugal propõe aumentos salariais entre 2% e 3,5%









