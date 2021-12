Altice e sindicatos assinam revisão do acordo coletivo de trabalho. Salários vão subir 15 euros

A Altice Portugal e as associações sindicais assinaram esta quarta-feira a revisão do acordo coletivo de trabalho (ACT). De acordo com o comunicado da empresa, a revisão do ACT vai estabelecer, entre outras questões, aumentos salariais e ainda um vencimento mínimo para os salários mais baixos a partir de dia 1 de janeiro de 2022.

Deste processo de revisão resultará, assim, aumentos salariais de "15 euros por mês para todos os trabalhadores no ativo" e, no caso dos salários mais baixos, é "garantido um vencimento mínimo de 760 euros".

Leia Também Sindicatos pedem passagem das negociações do acordo coletivo da Altice para ministério do Trabalho

Este acordo estabelece ainda a garantia de movimentos de evolução na carreira profissional, com "base nos princípios de meritocracia". A nível de benefícios, mantêm-se os planos de saúde e os benefícios de comunicações.

Leia Também Negociações salariais na Altice evoluiram enquanto decorria protesto

É ainda referido o reforço das medidas de premiação e acompanhamento na passagem à reforma e a continuidade "às políticas ativas de responsabilidade social interna e de respeito pela diversidade,

"Este ACT é prova do compromisso da Altice Portugal em servir a comunidade de trabalho e permitir a melhoria das condições laborais dos trabalhadores da Altice Portugal. Temos as prioridades muito claras e a estabilidade dos recursos humanos é uma delas. Apostamos nos nossos trabalhadores e na gestão responsável de recursos humanos, pedra basilar da visão estratégica para o negócio em que operamos", diz João Zúquete da Silva, chief corporate officer da Altice Portugal.