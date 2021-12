Anacom alerta que preços altos limitam uso da banda larga e podem atrasar transição digital

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) alerta que o preço elevado das telecomunicações pode limitar a utilização da banca larga móvel. A conclusão consta de um relatório divulgado esta segunda-feira pelo regulador, que indica ainda que os preços elevados podem dificultar a transição digital no país.No referido relatório, a Anacom revela que, "entre janeiro e novembro de 2021, os preços das telecomunicações em Portugal aumentaram 0,6% devido à subida das mensalidades das ofertas em pacote". Já em novembro, os preços caíram 1,2% face ao mês anterior, devido sobretudo às promoções da Black Friday.Segundo os dados do regulador das telecomunicações, no mês de novembro "verificaram-se 29 variações das mensalidades mínimas de serviços/ofertas", em comparação com o mesmo mês do ano de 2020. Dessas, "16 foram aumentos de preços e 13 foram diminuições".A MEO foi a operadora que mais mensalidades de serviços/ofertas aumentou durante os primeiros 11 meses do ano (aumentou seis), seguida pela NOS, que aumentou com as mensalidades mínimas de cinco serviços/ofertas e diminuiu a mensalidade de duas ofertas.Por sua vez, a Vodafone aumentou as mensalidades mínimas de três serviços/ofertas e diminuiu a mensalidade de duas ofertas. Já a Nowo foi a telecom que mais mensalidades de serviços/ofertas diminuiu (nove) e aumentou as mensalidades mínimas de dois serviços/ofertas.Sobre o aumento do preços das telecomunicações, a Anacom cita o mais recente relatório da OCDE sobre Portugal que dá conta que "o número de assinantes de banda larga móvel por 100 habitantes, bem como o tráfego de dados móveis por utilizador são cerca de 30% mais baixos do que a média da OCDE".Com base nesse relatório da OCDE, a Anacom sublinha que os preços elevados das telecomunicações podem "explicar parcialmente a relativamente baixa penetração de serviços móveis e o grande desfasamento da penetração de Internet por nível de rendimento das famílias".As "relativamente baixas" pressões concorrenciais são também alvo de críticas da OCDE e da Anacom. "Os mercados de telecomunicações são concentrados, com três operadores dispondo de quotas de mercado significativas. As margens de lucro são elevadas quando comparadas com outros países europeus", cita a Anacom, alertando que isso pode dificultar o cumprimento das metas acordadas com Bruxelas para a transição digital.