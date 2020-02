Anacom apoia "descida substancial" das taxas de espectro

A Anacom apoia a redução das taxas de especto, que os operadores móveis têm de pagar anualmente pela taxa de utilização das frequências, tendo, inclusivamente, enviado uma proposta ao Governo nesse sentido. A informação foi revelada por Cadete de Matos, presidente do regulador, em entrevista ao Negócios e à Antena1.





Atualmente, este valor traduz-se numa receita anual para os cofres do Estado de 44,2 milhões. Mas tendo em conta que o espectro detido por cada operador vai aumentar após o leilão do 5G, as empresas do setor defendem que seja feita uma redução das taxas de espectro de pelo menos 50%, tal como aconteceu na introdução do 4G.