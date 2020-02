Cadete de Matos: “Operadoras terão condições para baixar os preços”

O presidente da Anacom, João Cadete de Matos, está confiante de que a eventual abertura do mercado a pelo menos um novo operador vai permitir baixar a fatura das telecomunicações. E não tem dúvidas de que as empresas têm condições para baixar os preços, apesar do investimento que terão pela frente com o 5G.