Anacom diz que é urgente avançar com substituição dos cabos de comunicação entre continente e ilhas

"É muito urgente lançar este projeto e adjudicá-lo a alguém que o desenvolva", tendo em conta o "limite temporal de 2024" em que "desejavelmente a nova ligação deve estar estabelecida para não corrermos nenhum risco de disrupção das comunicações em território nacional", defendeu.O presidente da Anacom falava aos jornalistas à margem da Conferência sobre a Conectividade Internacional e a Plataforma Europeia de Dados, que decorre hoje e amanhã, no Centro de Negócios da Aicep Global Parques, em Sines, no distrito de Setúbal."Aquilo que sabemos é que em todo o mundo os cabos submarinos estão a ter um enorme crescimento, um enorme desenvolvimento" e para isso "Portugal tem de, desde já, marcar a sua posição e conseguir que os fornecedores destas tecnologias estejam disponíveis para concretizar, neste prazo, este projeto", frisou.Mostrando-se "otimista" uma vez que "estão tomadas as decisões e está confiada a responsabilidade do projeto a uma empresa pública de grande dimensão e capacidade que é a IP Telecom", o responsável diz estar "absolutamente convencido que o projeto se vai desenvolver em tempo útil" e que é possível "atingir esse objetivo".A IP Telecom, responsável pelo novo Anel CAM, "está a dar muita prioridade a esse projeto", estando "a procurar ter fontes de financiamento, se possível, fundos europeus e, se necessário também, fundos do Orçamento de Estado português".Segundo o responsável, um dos objetivos destes novos cabos submarinos é a "sua competitividade", que vai permitir "baixar os custos das comunicações" e fazer "com que nos Açores e na Madeira exista uma oferta de comunicações e de acesso à internet com a mesma qualidade e com o mesmo preço que em todo o território".O projeto permite que "os operadores que queiram ter ofertas em território nacional tenham a mesma possibilidade de ter essas ofertas nos Açores e na Madeira", acrescentou João Cadete de Matos, destacando "a relevância que se atribuiu" à criação de "um projeto autónomo e de responsabilidade pública", que liga as duas regiões autónomas e o continente.Segundo a Anacom, em comunicado, este Anel, dotado de deteção sísmica ambiental, "irá integrar o ramo doméstico (um par de fibras óticas entre a Madeira e o continente) do cabo submarino Ellalink, que vai assegurar a ligação entre a Europa e a América do Sul", cuja inauguração está prevista para a próxima terça-feira, 01 de junho, com a presença do primeiro-ministro, António Costa."É uma das outras dimensões importantes do cabo Ellalink, que vai ser o primeiro neste troço da Madeira para o continente, a estar preparado com equipamento que vai permitir ter informação de natureza sísmica", sublinhou o responsável.O investimento na substituição dos cabos submarinos de comunicação eletrónica entre o continente, os Açores e Madeira é de 118,9 milhões de euros, uma obra que deverá estar concluída em 2024 e 2025, respetivamente, segundo diploma publicado em setembro do ano passado.O despacho, publicado em Diário da República, em 30 de setembro de 2020, determina que se inicie o processo de substituição do atual sistema de comunicação eletrónica entre o continente e as ilhas, "a construção do anel CAM deverá ser considerada como projeto prioritário, para efeitos de acesso a financiamento da União Europeia", estimando-se que o valor do investimento seja de 118,9 milhões de euros.O novo conjunto de infraestruturas de cabos submarinos CAM vai dispor de seis pares de fibras óticas em todos os segmentos, complementado por um par de fibras óticas, a partir da Madeira, e deverá ser dotado de equipamento de deteção sísmica, "para produção de alertas, de medições ambientais, de deteção de atividade náutica submarina e de transmissão de dados de projetos científicos".