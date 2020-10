Anacom garante leilão do 5G este mês. Vodafone ameaça ficar de fora

Depois de a pandemia ter obrigado ao adiamento por seis mesmos do leilão para a atribuição de licenças para a quinta geração móvel (5G) , o regulador do setor (Anacom) garante não haver atrasos no novo calendário, prevendo avançar com o concurso até ao final deste mês. O leilão poderá, no entanto, ter surpresas, com a Vodafone a ameaçar ficar de fora. Isto porque, tal como as rivais, considera

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...