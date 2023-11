Anacom pede "contenção" no aumento dos preços em 2024, que pode ir até 4,6%

linha com o Índice de Preços do Consumidor anual de 2023.





A Anacom renovou os apelos aos operadores para que tenham "contenção" no momento de subir os preços das telecomunicações no próximo ano. O regulador teme que os consumidores vejam os preços subir 4,6% em 2024, caso as empresas decidam atualizá-los emAs previsões do Governo apontam para que a inflação se situe nos 4,6% este ano, sendo essa a percentagem que os consumidores arriscam ver refletida na fatura das comunicações no próximo ano. À semelhança do ano passado , a Anacom pediu "contenção" por considerar que "existem razões económicas e sociais de relevo que devem ser devidamente ponderadas pelas empresas do setor"."Recomenda por isso [aos operadores] que adotem a devida contenção em eventuais aumentos de preços que venham a ocorrer, quer em tarifários disponíveis para novas adesões, quer nos contratos em vigor, de modo a assegurar o efetivo acesso ao serviço por parte dos utilizadores finais a estes serviços", refere o regulador, que é liderado por João Cadete de Matos (na foto), numa nota hoje publicada na sua página oficial.Recorde-se que no início deste ano, a Meo, Nos e Vodafone anunciaram aumentos dos preços até 7,8%, em linha com o índice de preços no consumidor (IPC) de 2022. A verificar-se o mesmo cenário - em que os operadores aplicam os aumentos máximos baseados no IPC, "os preços poderão aumentar 12,8% em dois anos", indica a Anacom.

"A aplicação de dois aumentos consecutivos de preços com base no IPC, tendo em conta a sua dimensão – até 7,8% em 2022 e uma estimativa de 4,6% em 2023 – terá um impacto relevante no orçamento das famílias, em particular as que se encontram em situação de maior vulnerabilidade económica, sobretudo em anos de inflação elevada", reforça.

particularmente para utilizadores finais que revelem estar em situação económica vulnerável, disponibilizar um serviço de aconselhamento tarifário e promover a disponibilização de ofertas com configurações mais simples e

fomentar a atratividade de ofertas de serviços isolados.





o nível de preços dos serviços de comunicações eletrónicas em Portugal continua significativamente elevado".





O regulador das comunicações deixou ainda outras recomendações aos operadores, que passam por "evitar que a possibilidade do aumento de preços seja utilizada como instrumento para persuadir os consumidores a aceitar novas fidelizações, não exigir o pagamento dos encargos previstos em casa de denúncia antecipada do contrato durante o período de fidelização por consumidores que adiram a uma oferta de tarifa social de acesso à Internet em banda larga ou promover a celebração de acordos com vista ao pagamento fracionado de faturas em situações de dificuldade ou efetiva mora do consumidor".Além disso, recomenda prever a redução contratual sem penalização,O regulador justifica que estas recomendações "são feitas num contexto em que mais de 40% da população residente em Portugal estava em risco de pobreza e que(Notícia atualizada às 12h50)