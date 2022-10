A Anacom apelou esta sexta-feira aos operadores de telecomunicações portugueses - Nos, Vodafone, Meo e Nowo - que "avaliem e mitiguem" o impacto das revisões de preços sobre as famílias na altura de subir os preços", pedindo ainda que melhorem as condições das ofertas.Tendo em conta o elevado aumento dos preços, que estão já a pressionar as famílias, o regulador das comunicações, considera existirem "razões económicas e sociais de relevo que deverão ser devidamente ponderadas pelas empresas do sector no âmbito de eventuais revisões dos preços dos serviços de comunicações eletrónicas a ocorrerem nos próximos meses", apontando que os acréscimos significativos são "disruptivos para os consumidores" e, por isso, "variações abruptas das condições tarifárias deverão ser evitadas".A Anacom recomenda que os prestadores de telecomunicações assegurem que eventuais aumentos tenham "em consideração o contexto social e económico do país", não exijam o pagamento dos encargos contratualmente previstos em caso de denúncia antecipada do contrato durante o período de fidelização por consumidores que adiram a uma oferta de tarifa social de acesso à Internet em banda larga e que promovam a celebração de acordos com vista ao pagamento fracionado de faturas "em situações de dificuldade ou efetiva mora do assinante, com vista a evitar a suspensão e posterior resolução do contrato".O regulador recomenda ainda às operadoras em Portugal que tentem prever a redução contratual sem penalização, assim como a disponibilização de um serviço específico de aconselhamento tarifário, ofertas com configurações mais simples e a fomentar a atratividade de ofertas de serviços isolados, assim como a melhoria da sua divulgação e visibilidade.Até à data, nenhum dos operadores em Portugal anunciou o aumento dos preços para 2023, não sendo ainda conhecido se estes vão ou não acompanhar a inflação, que se encontra em níveis historicamente altos.