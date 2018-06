Anacom vai facilitar acesso às infraestruturas da Meo por outras operadoras

A Anacom aprovou um conjunto de medidas com o objectivo de facilitar o acesso às condutas e postes da Meo pelas outras operadoras, por via da simplificação dos processos e também pela redução de alguns custos.





Segundo o comunicado emitido pelo regulador das comunicações esta segunda-feira, 4 de Junho, as medidas vão traduzir-se "numa melhoria da concorrência no mercado, designadamente por permitirem uma maior celeridade e flexibilidade no processo de instalação do serviço e consequentemente por facilitarem a oferta de serviços aos utilizadores".