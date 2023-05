BT Group quer despedir 42% dos trabalhadores até ao final da década

Leia Também Vodafone planeia despedir 11 mil trabalhadores nos próximos três anos

Até 2030, a BT Group vai despedir 55 mil trabalhadores, o equivalente a 42% da força de trabalho. A operadora britânica de telecomunicações deu a conhecer os despedimentos no dia em que apresentou os resultados do último ano fiscal, que terminou a 31 de março.A força de trabalho irá assim passar dos atuais 130 mil trabalhadores para cerca de 75 mil - 90 mil. Os 55 mil despedimentos incluem trabalhadores da empresa e subcontratados, sendo que 10 mil desses devem-se a uma maior "digitalização, automação" e implementação de Inteligência Artificial nas operações, justificou o CEO do grupo, Philip Jansen.A decisão visa reduzir os custos numa altura em que as operadoras levam a cabo fortes investimentos para a implementação das redes. Já na terça-feira a Vodafone informou que planeia reduzir o número de trabalhadores em 11 mil nos próximos três anos.O grupo fechou o último ano fiscal com lucros de 7,9 mil milhões de libras, em linha com as expectativas do mercado. Contudo, o "cash flow" recuou 5% para os 1,3 mil milhões de libras, sendo que as previsões para o próximo ano são também inferiores às antecipadas pelos analistas.No dia em anunciou os resultados e o corte da força de trabalho, as ações da operadora fecharam com uma queda de 5% para as 14,07 libras. Durante o dia, as perdas chegaram mesmo a tocar nos 10%, a maior desvalorizarão intradiária em seis meses.

Desde o início do ano, as ações do BT Group valorizaram 25,57% para uma capitalização bolsista de 13.974,6 milhões de libras.