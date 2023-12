Cadete de Matos sai da presidência da Anacom na quinta-feira

O presidente cessante da Anacom revelou, esta terça-feira, durante o anúncio do concurso público para instalação de redes em zonas brancas, que está a decorrer em Belmonte, que cessa funções daqui a dois dias.Cadete de Matos será substituído por Sandra Maximiano, cuja nomeação foi aprovada em Conselho de Ministros na passada quinta-feira.A nomeação da nova líder das comunicações ainda não foi publicada em Diário da República, mas a informação divulgada por Cadete de Matos, perante o primeiro-ministro, António Costa, dá a entender que tal ocorrerá nos próximos dias.Na sua última intervenção pública, Cadete de Matos agradeceu ao Governo "o respeito e apoio que sempre deu a um regulador independente". "Foram muitas as pressões sobre o regulador, mas devo dizer que chegamos aqui pela determinação de servir a causa pública", afirmou.Num encontro com os jornalistas na semana passada, em que fez um balanço sobre os seis anos de mandato , Cadete de Matos destacou o facto de, sob a sua gestão, a "Anacom ter olhado para as pessoas mais esquecidas".Mas assumiu que há aspetos em que gostava de ter ido mais longe, nomeadamente em alterações à lei "que respeitassem mais as recomendações do regulador e que reforçassem a sua independência".Na altura, lamentou também ter sido vítima de "campanhas difamatórias graves".