Caso da Altice faz nova baixa nos EUA. Genro de Armando Pereira suspenso

Yossi Benchetrit,

Benchetrit, que estava encarregue das compras daquela unidade, é o mais recente nome do grupo a ficar em licença.



À semelhança da Altice Portugal, também a empresa norte-americana disse estar a fazer uma investigação interna "em resposta às circunstâncias em Portugal".



Leia Também Armando Pereira indiciado de 11 crimes de corrupção e branqueamento de capitais

viciação do processo decisório do grupo Altice, em sede de contratação, com práticas lesivas das próprias empresas daquele grupo e da concorrência", que apontam para corrupção privada na forma ativa e passiva. Além disso, há suspeitas de crimes de branqueamento e fraude fiscal, que terão lesado o Estado em mais de 100 milhões de euros.







Recorde-se que Alexandre Fonseca suspendeu na segunda-feira todas as funções executivas e não-executivas, o que inclui, além do cargo de co-CEO do grupo, as posições de "chairman" na subsidiária em Portugal e nos EUA. Cá, a posição de presidente do Conselho de Administração da Altice Portugal foi ocupada por Ana Figueiredo, que passou a acumulá-lo com as funções de CEO.As ramificações da 'Operação Picoas', desencadeada na passada quinta-feira, vão muito além do território português, com o grupo a tomar medidas para minimizar os impactos do caso que levou à detenção de Armando Pereira, cofundador da Altice e que está hoje a ser ouvido em tribunal, e Henrique Vaz Antunes, amigo e um dos principais suspeitos no caso.Em causa, segundo o Ministério Público, estão indícios de uma "