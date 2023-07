MP pede prisão domiciliária ou caução de 10 milhões para Armando Pereira

Leia Também Caso da Altice faz nova baixa nos EUA. Genro de Armando Pereira suspenso indiciado de 11 crimes de corrupção ativa e passiva, branqueamento e falsificação de capitais. Já Hernâni Antunes é suspeito de mais de 20 crimes de corrupção ativa, branqueamento de capitais e fraude fiscal qualificada.

O Ministério Público (MP) quer prisão domiciliária ou uma caução de 10 milhões de euros para Armando Pereira e prisão preventiva para Hernâni Vaz Antunes, avança o Correio da Manhã , o Observador e o jornal Público . As medidas de coação adotadas pelo juiz Carlos Alexandre só deverão, contudo, ser conhecidas ao final desta segunda-feira.O Observador indica ainda que quanto a Jéssica Antunes, filha de Hernâni Vaz Antunes e sócia em várias das empresas alvo de investigação, o MP pede apresentações periódicas duas vezes por semana na esquadra, proibição de contactos com os restantes arguidos e uma caução de 500 mil euros. O outro arguido, o economista Álvaro Gil Loureiro, sócio de várias empresas de Hélder Vaz Antunes, tem um pedido do MP de caução de 250 mil euros - as restantes medidas de coação são as mesmas de Jéssica Antunes.Armando Pereira, co-fundador da Altice, está