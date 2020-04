Concorrência insiste em mudar regras das fidelizações nas telecomunicações

Face ao contexto de pandemia, a AdC defende que é ainda mais essencial flexibilizar as regras das fidelizações. A acentuada perda de rendimento é uma das medidas sugeridas pelo regulador para permitir romper contrato sem custos.

A Autoridade da Concorrência (AdC) considera que o reforço das regras para a flexibilização das fidelizações dos contratos de telecomunicações se torna ainda mais urgente neste contexto de isolamento social de grande parte da população portuguesa. Nesse sentido, avançou com a publicação do relatório final relativo às recomendações ao Governo e à Anacom para mitigar as barreiras à mobilidade dos consumidores.





"A aplicação das recomendações da AdC, no seguimento da consulta pública lançada no final do ano passado, "torna-se particularmente importante num contexto de isolamento social em que os serviços de telecomunicações são críticos para grande parte da população portuguesa, dependente destes serviços quer para trabalhar, quer para satisfazer necessidades de consumo, quer para estabelecer contactos familiares", começa por explicar a entidade liderada por Margarida Matos Rosa.