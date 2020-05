Regulador das comunicações cria guia para responder às dúvidas dos consumidores

O regulador português das comunicações, a Anacom, lançou esta segunda-feira, 11 de maio, um guia que vem responder a várias dúvidas que os consumidores possam ter sobre a gestão das respetivas comunicações – e dos custos associados – em tempos de pandemia.





As perguntas a que a Anacom responde no guia são inspiradas em reclamações ou pedidos de informação que tem recebido. As questões abordadas vão desde o simples acesso – se não conseguir pagar o contrato, em que condições pode obter estes serviços? – até ao cancelamento, redução ou suspensão de contrato, passando pela qualidade dos serviços.