Consumo de internet abranda, mas continua acima do período anterior à covid-19

Na semana passada, os portugueses estiveram menos tempo na internet e realizaram menos chamadas telefónicas. Porém, o tráfego de comunicações continuou a registar valores "significativamente" acima do período anterior a covid-19, segundo os dados divulgados esta quinta-feira pela Anacom.





A entidade reguladora estima que o tráfego de voz tenha diminuído cerca de 9%, e o tráfego de dados 11%. No entanto, "o tráfego de voz foi 34% superior ao registado no período anterior ao início das medidas de proteção de contágio da covid-19 e o tráfego de dados foi 35% superior ao verificado nessa altura".





De acordo com a informação disponibilizada pela Anacom, mantêm-se as alterações nos padrões de utilização dos serviços de comunicações identificadas na semana anterior.





Na semana passada, as operadoras tinham revelado que de 16 a 22 de março o consumo de internet tinha disparado com a maioria dos portugueses confinados em casa.





Na altura, ao Meo repostou um aumento do tráfego de internet fixa de 35% na Meo, a Vodafone de 67% e a Nos de 70%. Este aumento foi em grande parte impulsionado pelo consumo de serviços OTTs (over the top), como o Netflix, que registaram subidas de 45% na Meo e de 25% na Vodafone. A Nos não divulgou valores.



Aliás, a Netflix comprometeu-s a reduzir, por um mês, a qualidade da transmissão para evitar o congestionamento do serviço numa altura de maior procura devido ao isolamento na Europa devido à pandemia.





O tráfego de voz tinha crescido 30% na Meo e 41% na Nos e na Vodafone.