CTT motivaram em média 79 queixas por dia no primeiro trimestre do ano

Os serviços dos CTT - Correios de Portugal foram alvo, em média, de 79 reclamações por dia no primeiro trimestre do ano, avança esta terça-feira o "Correio da Manhã". Os sindicatos alertam que a situação poderá piorar nos próximos meses, com a chegada das férias de verão e as dificuldades em contratar.Os CTT lideraram as reclamações no primeiro trimestre do ano, com 7,1 mil queixas através dos portais da Queixa ou da Deco. Entre as queixas mais frequentes estão atrasos nas entregas de correio, nomeadamente de vales de pensões, desalfandegamento e demora na resolução das referidas reclamações.O secretário-geral do Sindetelco, José Arsénio, alerta que, ainda antes de se iniciar o período de férias de verão, "já havia falta de carteiros" e que a contratação de novos funcionários tem decorrido a "um ritmo lento". Fonte oficial dos CTT reconhece dificuldades na contratação, mas garante que estão a "procurar alternativas que permitam acelerar e complementem o processo de contratação que está a decorrer".