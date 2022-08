Reclamações no Livro Eletrónico desceram 16% no primeiro semestre de 2022

Foram submetidas 95.665 reclamações na plataforma do Livro de Reclamações Eletrónico nos primeiros seis meses do ano. Face ao mesmo período de 2021, este valor desceu 16%, divulgou esta quarta-feira a Direção-Geral do Consumidor (DGC).



As comunicações eletrónicas e os serviços postais, com 39.373 reclamações, e a eletricidade e o gás natural, com 10.005, foram os setores com mais reclamações no universo dos serviços públicos essenciais. No universo das comunicações, 27.677 reclamações foram relacionadas com as comunicações eletrónicas, sendo a maioria relacionada com cancelamento do serviço, e 11.288 com os serviços postais, com o extravio ou atraso significativo a motivar o maior número de queixas (2.345).





Já no que diz respeito às entidades reguladoras e fiscalizadoras, destaca o organismo, a Anacom foi a que mais reclamações tratou, 39.373, seguida pela ASAE (22.119) e pela ERSE (10.005).O setor do comércio e retalho viu 16.031 reclamações no primeiro semestre de 2022. "Foi na distribuição e na venda/reparação de equipamentos elétricos e eletrónicos que se registou o maior número de reclamações", salienta a DGC, detalhando que os motivos mais transversais à maioria dos setores prendem-se com a qualidade no atendimento ao cliente, a faturação e cobrança e as questões contratuais.Numa escala de 1 a 4, informa ainda a Direção-Geral do Consumidor, o índice de satisfação do consumidor relativo ao processo de elaboração da reclamção no primeiro semestre foi de 3,2."O livro de reclamações é um instrumento essencial de defesa do consumidor, não apenas para o próprio consumidor, que pode socorrer-se deste mecanismo para salvaguarda e proteção dos seus direitos, como para a definição de políticas públicas de defesa do consumidor, ao permitir identificar áreas ou direitos críticos, a reclamar uma potencial intervenção das entidades públicas", afirma Rita Marques, secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços.