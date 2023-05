Da concorrência à entrada da Digi: operadores de telecomunicações apontam mira à Anacom

Os líderes das três principais operadoras em Portugal debateram esta quarta-feira o estado do setor no país. Desafios vão desde a falta de retorno do investimento ao papel do regulador. Garantem, contudo, que metas vão ser cumpridas.

