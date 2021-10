Da esquerda à direita, leilão interminável do 5G não agrada a ninguém

é o "pior possível", mas não fica sozinho nas críticas.Ainda antes de o leilão de atribuição de direitos de utilização das frequências ter sido lançado, os partidos à esquerda do PS já apontavam críticas ao modelo escolhido. Aliás, tanto o Bloco de Esquerda como o PCP apresentaram propostas para suspender o leilão e apostar na reconstrução de um operador público de telecomunicações

No entender dos bloquistas e comunistas, o desenvolvimento do 5G veio expor as falhas ao nível de cobertura de rede móvel em Portugal, sobretudo nas zonas do interior. Além do "mau serviço" apontado aos operadores do setor, os preços elevados das telecomunicações tiveram um efeito dissuasor para a esquerda em relação à atribuição de direitos de utilização das frequências da quinta geração da rede móvel a privados. leilão para o 5G "inventado pela Anacom" é o "pior possível" , razão pela qual está a provocar um "atraso imenso" ao desenvolvimento da rede em Portugal, o BE e PCP mantêm as críticas e apontam responsabilidade às operadoras privadas.O PCP diz que "o atraso do leilão é principalmente da responsabilidade das operadoras privadas que estão a usar uma fragilidade do regulamento para fazer arrastar o leilão até conseguirem impor os seus objetivos: pagar menos, ter ainda maiores retornos"."O que está a atrasar o desenvolvimento tecnológico é o facto do Estado português se colocar à mercê dos grupos económicos dispostos a tudo para garantir o aumento dos seus lucros, em vez de prosseguir uma política soberana que desencadeie e opere uma mudança estratégica no desenvolvimento do sector das telecomunicações e aposte na reconstrução do operador público e num serviço público de telecomunicações", diz ao Negócios fonte oficial do PCP.