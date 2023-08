Digi fatura mais 31% e ganha 1,4 milhões de clientes em Espanha

A Digi, operadora de telecomunicações romena que está licenciada para o mercado português, fechou o primeiro semestre com receitas de 299,7 milhões de euros em Espanha, o que representa um crescimento homólogo de 31%, anunciou esta segunda-feira a empresa.





A nível global, a operadora romena viu os lucros caírem 92,34%, passando de 349,9 milhões de euros para apenas 26,8 milhões. Já as receitas cresceram 12,9%, para 809,3 milhões de euros.Em relação aos mercados em que está presente - Roménia, Espanha e Itália -, a Digi não revela os lucros, mas apenas dados sobre receitas, custos e número de clientes.No país vizinho, a Digi registou custos operacionais de 243,9 milhões de euros entre janeiro e julho, uma subida de 23,6% justificada com a expansão das suas operações.A operadora romena ganhou quase 900 mil clientes nas comunicações móveis em Espanha, passando dos 3,43 milhões registados no final de junho do ano passado para 4,3 milhões, numa subida de 25,2%.No segmento de internet fixa e dados, o número de clientes disparou 69% no espaço de um ano, passando de 658 mil para 1,1 milhões. Também nos telefones fixos o crescimento foi bastante robusto - 63,2% - passando de 223 mil para 364 mil clientes.A Digi é o quinto maior operador de telecomunicações no mercado espanhol.