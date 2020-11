Escalada no 5G leva operadoras ao Presidente da República

Marcelo Rebelo de Sousa vai receber a Meo, a Nos e a Vodafone esta segunda-feira. As preocupações sobre o impacto das regras do 5G são o principal ponto da agenda. Apesar da litigância em torno do processo, todas apresentaram candidatura para o leilão do 5G.

