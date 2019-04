EUA admitem mudanças na cooperação com países que aceitem Huawei e ZTE no 5G

Esta posição foi defendida esta quarta-feira por Robert Strayer, secretário-adjunto no Departamento de Estado norte-americano com o pelouro da cibersegurança e comunicações internacionais, numa conferência de imprensa telefónica internacional.



O responsável reiterou que os EUA veem com grande preocupação os riscos na cadeia de fornecimento para as redes 5G e instam os seus aliados a adotarem padrões de segurança bastante restritivos. Strayer reconheceu que embora não peça a exclusão das empresas chinesas, em particular a Huawei e a ZTE, Washington "não vê como é que as empresas chinesas poderiam cumprir com esses requisitos".



Robert Strayer admitiu ainda que para os EUA "será muito difícil continuar a partilhar informação com outros países, como até agora, se considerarmos que as redes são vulneráveis". E isto, disse, vai para lá da partilha de informação dos serviços secretos, abrangendo também as áreas militares e científicas, por exemplo.



"Basta uma linha de código vulnerável para colocar em causa todo o sistema", frisou.



Strayer disse ainda que os EUA continuarão a trabalhar no sentido de mitigar as preocupações relativamente à segurança do 5G e com a forma como a China lida com os dados, nomeadamente dos próprios cidadãos chineses.



Questionado se apresentaram algumas provas aos aliados dos riscos que constituem a Huawei e ZTE, o responsável retorquiu que não existem provas "porque o 5G ainda não existe". No entanto, sublinhou, há um potencial de disrupção e há o "histórico de vulnerabilidades que a Huawei tem nas redes 4G".



Strayer manifestou-se satisfeito com alguns progressos feitos na Europa, nomeadamente na Alemanha, que aprovou padrões de segurança, e a recomendação da Comissão Europeia para que a segurança das redes 5G seja muito rigorosa. O responsável elogiou a posição alemã e defendeu que o exemplo de Berlim deve ser seguido por outros governos.



"Não estamos a pedir que as empresas sejam sancionadas, mas queremos que haja um escrutínio rigoroso", concluiu.