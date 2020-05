Numa fase em que a questão dos direitos televisivos continua na ordem do dia, Fernando Gomes tem estado reunido com Sport TV, NOS e Altice para tentar equilibrar as relações numa fase crucial antes do arranque do campeonato. O presidente da Federação Portuguesa de Futebol mantém estes contactos desde o início da pandemia também no sentido de promover um clima pacífico quando o regresso do futebol se aproxima.Fernando Gomes tem estado reunido com Alexandre Fonseca (Altice), Joaquim Oliveira (Sport TV) e Miguel Almeida (NOS), os líderes das operadoras que têm direitos de clubes. Muito se tem falado sobre pagamentos desses mesmos direitos às equipas, e até sobre a própria transmissão dos encontros, e é nesse sentido que o presidente da FPF procura serenar os ânimos para que haja equilíbrio até à retoma da Liga.Numa fase inicial, o líder da FPF teve mesmo um papel decisivo para garantir que o mês de março foi pago aos clubes , evitando a revolta que se começava a gerar por parte dos mesmos em relação às operadoras.