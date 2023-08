Fitch confirma "rating" BBB da Nos com perspetiva estável

A agência de notação Fitch confirmou o "rating" de longo prazo de BBB da Nos, com perspetiva estável. A informação foi comunicada esta segunda-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).Segundo a Nos, a Fitch justificou o "rating" com o "'business profile' sólido num 'mercado convergente maduro', destacando ainda o 'nível de alavancagem confortável' da Nos, em linha com o seu rácio de alavancagem target, de cerca de 2x a dívida financeira líquida/EBIDTA AL."A Fitch acredita, diz a Nos, que a entrada de novas empresas no mercado de telecomunicações "não deverá trazer grande disrupção".A Nos sublinha que esta manutenção de "rating" "contribui para reforçar o acesso a fontes de financiamento em condições competitivas pela Nos".No início do próximo ano é esperada a entrada no mercado de umma nova operadora, a romena Digi.