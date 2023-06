Gomes Cravinho defende restrições no 5G: "É importante para salvaguarda da nossa segurança"

Leia Também 5G: Bruxelas diz que limitações à Huawei ou ZTE em 10 países da UE é justificada

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, defendeu esta sexta-feira que a restrição ou proibição de fornecedores chineses das redes móveis de quinta geração (5G) é importante para a salvaguarda da segurança nacional.Em declarações aos jornalistas, afirmou que a "matéria relacionada com a segurança das nossas redes não é negociável e é uma decisão exclusivamente técnica e uma decisão baseada em critérios técnicos que utilizam elementos vindos da União Europeia"."Tomaremos sempre as decisões que são importantes para salvaguarda da nossa segurança e da nossa soberania e nessa matéria não há negociação possível", vincou durante uma visita ao Reino Unido, onde hoje vai encontrar-se com o homólogo britânico, James Cleverly, em Londres.A Comissão Europeia considerou na quinta-feira que as medidas adotadas por 10 Estados-membros da União Europeia (UE) para restringir ou banir fornecedores de alto risco das redes móveis de quinta geração (5G), como Huawei e ZTE, são "justificadas e adequadas".A posição surge depois de, no início deste mês, a Comissão Europeia ter elogiado as conclusões das autoridades portuguesas sobre o risco para segurança de alguns equipamentos 5G, que podem resultar em exclusão ou aplicação de restrições a fornecedores, vincando que "ameaças não têm lugar na Europa".A deliberação foi divulgada na semana passada pela Comissão de Avaliação de Segurança, no âmbito do Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço.A decisão não refere nomes de empresas ou de países, mas o comissário europeu para o Mercado Interno, Thierry Breton, referiu na quinta-feira as chinesas Huawei e ZTE.Apesar do risco de tensão nas relações com a China, João Gomes Cravinho afirmou que Portugal continua a olhar para o gigante asiático como "um parceiro em muitas, muitas matérias"."Temos uma relação forte e antiga com a China, que, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, passou por vários momentos diferentes, alguns mais fáceis, outros mais difíceis", admitiu.No campo diplomático, o ministro português garantiu existirem boas relações e que pretende visitar aquele país entre o final deste ano e o início de 2024.Cravinho declarou ainda que existe um diálogo permanente sobre as matérias que estão incluídas no acordo entre Portugal e a China sobre o regresso de Macau à soberania chinesa."Estamos satisfeitos com esse diálogo, o que não quer dizer que estamos satisfeitos com todos os elementos", enfatizou.