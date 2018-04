Google em negociações com a Nokia para comprar sistema de internet a alta velocidade em aviões

A Google quer comprar o negócio da Nokia que permite acesso a internet de alta velocidade durante os voos. A gigante da tecnologia que adicionar novos serviços e alcançar mais utilizadores, de acordo com fontes próximas às conversações, citadas na Bloomberg.





A tecnologia da Nokia pode ajudar a Google a oferecer uma alternativa ao Wi-Fi existente nos aviões. Segundo as mesmas fontes, embora as negociações estejam já avançadas e um eventual negócio esteja prestes a ser fechado "brevemente", não há certezas de que as empresas prossigam oficialmente com o acordo.





O sistema LTE A2G da Nokia, baseado nos telemóveis, "cria um vínculo directo entre o avião e o solo, em vez de criar uma ligação com o sinal de satélite, permitindo que a internet a alta velocidade seja usada através do Wi-Fi", de acordo com a Nokia, citada na Bloomberg.





Aceder à internet durante as viagens de avião é uma tarefa difícil para os utilizadores devido ao serviço irregular e à internet fraca. Quem viaja de avião e quer ter acesso à internet costuma pagar para ter alguma conectividade durante os voos, o que deixa uma porta aberta para a Google expandir os seus serviços.