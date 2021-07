Governo "acompanha de forma próxima" despedimento coletivo na Altice

A Altice é "objeto de acompanhamento sistemático pela ACT (Autoridade para as Condições do Trabalho)", garantiu hoje no Parlamento o secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos, no debate de urgência pedido pelo Bloco de Esquerda sobre o despedimento coletivo que a Altice está a executar.



E garantiu que em seis anos a ACT fez 269 ações inspetivas à Altice, que resultaram em 101 contra ordenações, num valor global de coimas de 462 mil euros.



As autoridades, garantiu, estão a acompanhar o processo de despedimento coletivo, que está a prosseguir o seu curso. E, uma vez que decorrem as negociações, o Governo diz não ser possível disponibilizar informações conclusivas.





Mas garantiu que o Governo faz "um acompanhamento de forma próxima" do processo, e assumiu que "não deixará de atuar caso se constate que os direitos dos trabalhadores estão a ser postos em causa ou violados", estando os organismos dos ministérios "mobilizados para acautelarem que os trabalhadores têm o devido acesso às informações e apoios que possam necessitar".





O Bloco de Esquerda pediu o debate de urgência face ao anúncio de despedimento coletivo de quase 300 pessoas pela Altice, reclamando intervenção do Governo. "O despedimento não pode ser autorizado pelo governo, tem de ser travado pelo governo", declarou o deputado bloquista José Moura Soeiro, que apelidou a Altice de ser detida por fundos abutres. E acusou a Altice de "ganância ilimitada". Para o deputado bloquista o despedimento coletivo da Altice é "uma manobra inaceitável, e um balão de ensaio que valerá para Altice e para todas as empresas que preparam vagas de despedimentos".