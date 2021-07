Sindicatos exigem "palavra clara e inequívoca" de António Costa contra despedimentos na Altice

Leia Também Representantes dos trabalhadores da Altice pediram intervenção parlamentar para travar despedimento

No comunicado, é referido que o presidente executivo da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, justificou a decisão de despedimento com o contexto adverso que se vive no setor das comunicações, nomeadamente o ambiente regulatório hostil, a falta de visão estratégica do país e o atraso do 5G, entre outros pontos."Com estas acusações para justificar socialmente o despedimento coletivo não se pode deixar de concluir que o CEO [presidente executivo] da Altice está a transferir responsabilidades para o Governo pelo despedimento coletivo. Não temos dúvidas, estamos perante um despedimento coletivo político", refere os sindicatos da Frente Sindical, no comunicado assinado por Jorge Félix, presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Grupo Altice em Portugal."Ora, no nosso entender, o senhor primeiro-ministro não pode ficar alheio a tais acusações da Comissão Executiva da Altice Portugal que responsabiliza o próprio Governo pela necessidade do recurso ao despedimento coletivo", adiantam."Para esclarecimento da situação, os sindicatos que compõem a designada Frente Sindical, solicitaram com urgência uma reunião" com António Costa e a resposta que tiveram "depois de um segundo pedido", é a de que "o assunto mereceu a melhor atenção do senhor primeiro-ministro, que decidiu encaminhá-lo para o gabinete do ministro de Estado da Economia e da Transição Digital" o assunto, prosseguem."Independentemente do respeito que nos possa merecer a palavra" do ministro de Estado da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, "não é isto que os trabalhadores indiciados para o despedimento pretendem, não é isto que as organizações sindicais consideram determinante na resolução da situação", apontam."Por isso, os sindicatos continuam a exigir uma palavra clara e inequívoca do primeiro-ministro contra o despedimento anunciado pela Altice Portugal", reiteram.