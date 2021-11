KKR a considerar oferta mais alta para a Telecom Italia. Ações escalam quase 10%

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O fundo KKR estará a considerar aumentar a oferta para comprar a operadora Telecom Italia, depois de a Vivendi, um dos principais investidores da empresa, considerar que a oferta de 10,8 mil milhões de euros era demasiado baixa. A notícia é avançada pela agência Bloomberg, que cita fontes próximas do assunto.

Ainda assim, a empresa ainda estará numa fase inicial das discussões, no sentido de perceber qual poderá ser o incremento nesta proposta para conseguir "conquistar" os acionistas mais indecisos.

Este domingo, a Telecom Italia avançou que tinha recebido uma oferta preliminar de 50,5 cêntimos por ação por parte da KKR. Agora, segundo a Bloomberg, o aumento na oferta poderá traduzir-see em 70 a 80 cênitmos por ação.

A Vivendi, que é controlada por Vincent Bollore, detém uma participação de 24% na Telecom Italia. A empresa afirmou esta semana que considerava que a oferta feita pelo fundo norte-americano "não refletia o valor" da operadora.

Em reação a este possível aumento da oferta, os títulos da Telecom Italia estão a escalar esta manhã. Nesta altura, a empresa é a cotada que mais valoriza no Stoxx 600, com uma valorização de 8,33% para 47 cêntimos por ação. Ainda assim, os títulos chegaram a subir quase 10% esta manhã em Itália, um máximo de oito meses.

Na segunda-feira, no primeiro dia de negociação em Milão após o anúncio da oferta, as ações da Telecom Italia fecharam com ganhos de 30,25%, a cotar nos 45,13 cêntimos.